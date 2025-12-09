Най-малко 10 души са ранени във вторник след като голямо земетресение разтърси Северна Япония и предизвика вълни с височина до 70 сантиметра. Магнитудът бе 7,6 по Рихтер, а дълбочината - 47 км, според Японската метеорологична агенция. Епицентърът бе на 80 км от брега на префектура Аомори.

Сред ранените е един човек, сериозно пострадал на големия северен остров Хокайдо, съобщава Агенцията за управление на пожари и бедствия. В Хокайдо, репортер на AFP съобщи, че земята се е тресла силно за около 30 секунди, докато системата за бедствия на смартфоните е звъннала, за да предупреди жителите.

Силно земетресение край Япония, има опасност от цунами

Записи показват разпръснати по пътищата фрагменти от счупено стъкло. Около 2700 домове в Аомори са били без ток, имало е множество пожари.

Услугите на скоростния влак Шинкансен бяха преустановени в някои райони, докато инженерите проверяваха за евентуални повреди по релсите. Малко след земетресението в понеделник, Tohoku Electric Power заяви, че не са открити аномалии в атомната електроцентрала Хигашидори в Аомори и в завода Онагава в региона Мияги. Премиерът Санае Такаичи призова жителите да бъдат внимателни и да се евакуират, ако усетят нови трусове.

Редактор: Цветина Петкова