Катарската телевизия „Ал Араби“ съобщи в неделя сутрин, че израелска ракета е ударила сградата, в която се намира кореспондентското ѝ бюро в иранската столица Техеран. Ударът е причинил щети, предаде "Франс прес".

Катарската медия казва, че взривът е принудил журналистите да спрат предаване на живо. Телевизията публикува кадри, на които се виждат повредени мебели и отломки от зидария. Пред сградата един от репортерите показа повредени коли и отломки по улицата.

В първите часове след публикуването на кадрите Израел не коментира обвиненията.

