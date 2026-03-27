Снимка: iStock
Атаката не е довела до изтичане на радиоактивни материали
Американско-израелски удари поразиха завод за преработка на уран в централната част на Иран, съобщи иранската организация за атомна енергия.
„Заводът в Ардакан, разположен в провинция Язд, беше ударен преди минути при атака на американско-ционисткия враг“, се посочва в съобщението в канала ѝ в Telegram.
Тръмп: Иранските преговарящи буквално ни молят да сключим сделка
В него се добавя, че атаката „не е довела до изтичане на радиоактивни материали“.
Редактор: Ивета Костадинова
Източник: БГНЕС
Последвайте ни