Американско-израелски удари поразиха завод за преработка на уран в централната част на Иран, съобщи иранската организация за атомна енергия.

„Заводът в Ардакан, разположен в провинция Язд, беше ударен преди минути при атака на американско-ционисткия враг“, се посочва в съобщението в канала ѝ в Telegram.

В него се добавя, че атаката „не е довела до изтичане на радиоактивни материали“.

Редактор: Ивета Костадинова