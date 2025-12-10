Десетки километри опашка от тирове по магистрала “Марица” край Свиленград. Причината е от една страна силно интензивния трафик през турската граница в края на годината, а от друга - протестите на гръцките фермери.

Опашката от тирове до ГКПП “Капитан Андреево” е 12-13 километра в двете колони. В другата посока опашката стига почти до Любимец. Има гъста мъгла в участъците.

“Коледните и новогодишните празници наближават, фирмите, които трябва да доставят своите стоки, бързат, за да го направят преди празниците. Трафикът е изключително интензивен по това време на годината, но камионите, които идват на българо-турската граница, вече се придвижват по-бързо, откакто България е в Шенген. Струпвания на северната граница с Румъния вече няма”, обясни Диана Маркова от Агенция “Митници”.

Гръцките фермери отново спряха трафика на камиони между България и Гърция при „Кулата”

По думите ѝ допълнително се усложнява обстановката от протестите на гръцките фермери, които затварят магистрали преди граничните преходи с България и с Турция.

“През ГКПП “Капитан Андреево” за последните 24 часа са минали 3200 товарни автомобила. В посока Турция са 1600. Увеличение има, тъй като по принцип обработените камиони са между 2600-2800”, обясни Маркова.

Според нея бекият трафик е изключително спокоен, но може да се увеличи точно по празниците. “След Коледа и Нова година очакваме товарният трафик да се успокои, но предвид това, че много хора пътуват за Турция, лекият трафик може да се увеличи”.

Спряха движението на тирове през "Кулата" и "Илинден"

“Имаме яснота кога гръцките фермери блокират ГКПП “Капитан Петко войвода” - предимно през светлата част на денонощието. Блокадата става на дълбочина в Гърция”, коментира Комисар Георги Димитров, началник на ГПУ- Ново село.

По думите му трафикът е около 100 камиона на ден. “Не е нещо, което би затруднило преминаването към Турция. Спокойно е на българо-турската граница. Нямаме постъпили жалби. Има блокиране, но това е на гръцка територия”.

“Получаваме информация за блокадите по два канала - единият е чрез контактния център на “Капитан Андреево”, а другият е на място на граничния преход. Предупреждаваме шофьорите, но те вече са се информирали от медиите”, обясни той.

Повече по темата гледайте във видеото.