Защо от КЗК отчитат драстични завишения при някои стоки от първа необходимост

Осезаемо покачване на цените в търговските вериги и продукция все по-зависима от вноса. Това показва докладът на КЗК.

Анализ на разликата в цената на основни продукти по цялата верига – от производителя до рафта в магазина, показва, че при определени стоки тази разминаването достига 40–50%.

Същевременно при млякото, например, производството за последните 4 години е спаднало с 25%, а вносът се е увеличил с 43%.

Именно намаляващото производство и увеличаващият се износ са най-големите проблеми в сектора, смята Богомил Николов от „Активни потребители”. По думите му най-засегнати са три сектора - на млечните продукти, плодовете и зеленчуците.

КЗК откри изкривявания във всички звена на пазара на храни у нас

„Няма производство и оттам тръгва по веригата нагоре целият проблем. За да имаме социално приемливи, поносими цени спрямо нашите доходи, ние просто трябва да имаме повече производство, т.е. секторна политика в земеделието”, заяви в предаването „Социална мрежа” Богомил Николов.

„Бях на обсъждането преди няколко дни и първата точка, която предлага КЗК като решение, е развитие на кооперирането в тези сектори като възможен инструмент: първо за намаляване на разходите и второ за по-добра преговорна сила с по-големите търговци. Когато големият търговец преговаря с малък доставчик, е много по-лесно да изстиска от него по-големи отстъпки. Обратното — когато тези производители са кооперирани, което е световна практика, или поне в Европа е масова практика, и когато те отидат и преговарят заедно, тогава вече условията, които се договарят, са много по-добри. Но не чух нито един, който да каже: „Приветстваме тази мярка — кооперативите”, разказа Николов.

Той приветства и друга идея, която предлагат от КЗК – стимулиране на късите вериги.

„Аз като потребител предпочитам да пазарувам, по възможност, директно от производителя. Няма нищо по-хубаво от това да си купите доматите от производителя от Сандански, който е дошъл някъде в квартала и ви ги продава на близката сергия”, коментира Николов.

Нелоялният внос също подкопавал родното производство.

