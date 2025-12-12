Рядка цигулка на майстора лютиер Джузепе Гуарнери отива на търг в Париж следващата седмица. Първоначалната оценка на този уникален музикален инструмент е 2 милиона евро.

Цигулката е изработена между 1727 и 1730 година от Гуарнери, който се смята за основен конкурент на друг знаменит майстор на струнни инструменти - Антонио Страдивари.

Според експерти цигулките "Гуарнери" са доста по-редки от "Страдивари". "Знаем, че от инструментите на Страдивари са останали около 750 броя. Но от тези на Гуарнери има едва около 150 броя в света", твърди Стефан Обер, президентът на аукционна къща Artcurial, която осъществява продажбата.

За последно цигулка "Гуарнери" беше продадена на търг през 2022 година за 3,5 милиона паунда.

Редактор: Станимира Шикова