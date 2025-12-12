Кадър/Видео:"Ройтерс"
-
Защо по време на коледните пости може да слагаме масло в щолена
-
Ученик създаде коледна магия от 1475 метра сияйни гирлянди и 25 000 светодиода
-
Предлагат на благотворителна томбола картина на Пикасо за 1 милион евро
-
"Страхотни джинси или страхотни гени": Игра на думи в реклама вкара Сидни Суини в скандал
-
Светлинен спектакъл: За десета година алпийският град Бриксен представи зимно шоу
-
Отговаря ли Монако на имиджа си от социалните мрежи (ВИДЕО)
От инструментите на италианския лютиер са останали едва 150 в света
Рядка цигулка на майстора лютиер Джузепе Гуарнери отива на търг в Париж следващата седмица. Първоначалната оценка на този уникален музикален инструмент е 2 милиона евро.
Цигулката е изработена между 1727 и 1730 година от Гуарнери, който се смята за основен конкурент на друг знаменит майстор на струнни инструменти - Антонио Страдивари.
Продават цигулка на Страдивари за рекордните 18 млн. долара (ВИДЕО)
Според експерти цигулките "Гуарнери" са доста по-редки от "Страдивари". "Знаем, че от инструментите на Страдивари са останали около 750 броя. Но от тези на Гуарнери има едва около 150 броя в света", твърди Стефан Обер, президентът на аукционна къща Artcurial, която осъществява продажбата.
За последно цигулка "Гуарнери" беше продадена на търг през 2022 година за 3,5 милиона паунда.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни