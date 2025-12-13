Грипът препълни болниците в Англия и се наложи да бъдат върнати някои предпазни мерки, познати от времето на коронавирусната криза. Здравните власти там признават, че това е най-тежкият грипен сезон, с който са се сблъсквали от десетилетие, а медиите наричат случващото се супер грип.

Броят на заразените расте, а също и на нуждаещите се от болнично лечение. Само през тази седмица те се увеличиха с над 50%, което доведе до препълнени спешни отделения и връщане на задължителното носене на маски в болничните заведения.

Д-р Николова: Ако имаш усещането, че те е ударил влак, но не те е, значи имаш грип

Властите съобщиха, че 2660 души всеки ден са се нуждаели от болнично лечение. Прогнозите са, че ще стигнат 5000 до дни. Най-засегнати са малките децата и възрастните над 75 години, макар да имаше масова, безплатна ваксинация точно сред тези групи от населението. Стана ясно, че в страната циркулира щам на вируса, който е мутирал 7 пъти през последните месеци. Затова и се говори за супер грип.

Засега не се предвижда масово затваряне на училища, въпреки че някои го направиха заради стотици разболели се деца. Други пък въведоха периодична дезинфекция и ограничиха пеенето в класните стаи в опит да намалят предаването на вируса.