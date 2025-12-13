Германия съобщи, че изпраща група войници в Полша, за да помогне за укрепването на източната граница на съседката си на фона на нарастващи опасения от заплахата от Русия.

Основната задача на войниците от Бундесвера в Полша ще бъдат "инженерни дейности", каза снощи говорител на Министерството на отбраната в Берлин. Той уточни, че това може да включва "изграждането на укрепления, прокопаване на окопи, полагане на бодлива тел или изграждане на противотанкови заграждания".

Германия изпрати изтребители в Полша за подсилване на източния фланг на НАТО

"Подкрепата, която ще окажат германските военни в рамките на тази мисия, ще бъде сведена до тези инженерни дейности", настоя говорителят и добави, че контингентът ще наброява около 50 души.

Мисията е планирано да започне през второто тримесечие на новата година и ще продължи до края на 2027 г.

Разполагането на войници не изисква парламентарно одобрение, "тъй като няма непосредствена заплаха за живота и здравето им, свързана с въоръжен конфликт".

Полша, която е твърд поддръжник на Украйна в битката ѝ с Москва, през май обяви намерение да укрепи границите си с Беларус и руския анклав Калининград.

Редактор: Цветина Петкова