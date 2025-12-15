Приключиха разговорите в Берлин между украинския президент Володимир Зеленски и американската делегация, в която участват специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, предаде "Укринформ", като се позова на източник от украинската делегация.

Украинският „Пети канал“ цитира съветника на Володимир Зеленски по комуникациите Дмитрий Литвин, според когото двете страни са обсъдили подробно мирния план от 20 точки. Украинските медии уточняват, че срещата е продължила около два часа.

Според източника от украинската делегация Зеленски вече е започнал срещата си с германския президент Франк-Валтер Щайнмайер. Украинският президент и Джаред Къшнър, който е зет на президента на САЩ Доналд Тръмп, пристигнаха в понеделник в Берлин, където продължават преговорите за постигане на мирно споразумение.

Двете страни разговаряха вчера в продължение на повече от пет часа и след това Уиткоф заяви, че е бил постигнат „голям напредък“. Тази вечер Зеленски ще бъде приет от германския канцлер Фридрих Мерц и ще разговаря с европейски лидери, включително с британския премиер Киър Стармър и с френския президент Еманюел Макрон.

