Атентатът в Сидни имаше огромен отзвук не само в Израел, но и в целия Близък изток, както и в Европа. Освен това в САЩ президентът Доналд Тръмп поздрави човека, който обезоръжи единия от стрелците. Говори се, че са намерили две черни знамена в багажника на колата, с която са пристигнали двамата пакистанци. Това коментира в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS международният анализатор проф. Владимир Чуков по повод стрелбата в австралийския мегаполис, при която загинаха 15 души. Шестнадесетият убит е един от нападателите.

По думите му обаче има доста интересни неща, свързани с нападателите. Бащата е пристигнал в Австралия през 1994 година със студентска виза. Синът му е роден в Австралия, но е учил в университет в Исламабад, Пакистан, след което се е дообразовал в местен ислямски съвет или център, наречен „Мурат“. "Тоест там се предполага, че се е радикализирал", подчерта професорът.

Обявиха национален траур в Австралия след стрелбата в Сидни

Той изтъкна "невероятния антисемитизъм, който се наблюдава в Австралия". "Четох статистика – за миналата година антисемитските прояви са били около 500. За 2025 година те са над 2000. Тоест, най-големият скок на антисемитизма, омразата към евреите, е точно в тази държава-континент. Това, което ме шокира в момента, е, че арабски лекари или медицински сестри отказват да обслужват евреи. Подобна нетърпимост някак си дори в Европа не съществува. Днес четох информация, че много евреи вече смятат да се изнесат от Австралия", подчерта той.

Чуков припомни, че Австралия е първата държава, която отвори вратите си за оцелелите от Холокоста. "Това е практически тяхната родина още преди създаването на Държавата Израел. Те отиват в Австралия и са се чувствали там изключително добре. Сега с огромната ислямска миграция, особено с наличието на голяма ливанска колония, в която за съжаление има и много привърженици на „Хизбула“, се създава напрежение. И в този случай се говори, че не толкова ИДИЛ, колкото Иран стои зад подобен тип атаки", посочи международният анализатор.

Терористична атака на еврейско събитие в Сидни, има убити и ранени (ВИДЕО)

Според него обаче е трудно да се каже дали Иран стои зад тези атаки. "Все още се води разследване, но като цяло ИДИЛ се активизира. Буквално часове по-рано в Сирия бяха убити трима американски войници и то от човек от сирийските въоръжени сили, който се оказа свързан с "Ислямска държава". Това е силно активизиране на радикалните ислямисти и е отзвук от това, което виждаме в Газа. Изключително силен отзвук", обясни Чуков.

Той допълни: "Това, което лично на мен ми направи впечатление, е, че човекът, който обезвреди нападателя, е сириец, също австралийски гражданин. Произхожда от район около Идлиб – там, откъдето е и Ахмед ал-Шараа. Забележете – пакистанец напада, а сириец го спира. Това показва, че няма единство в самата общност. Когато говорим за ислямска общност, тя не е хомогенна, не е единна – има всякакви тенденции".

Нетаняху обвини австралийския премиер в подхранване на антисемитизма

Владимир Чуков коментира и войната в Украйна на фона на течащите преговори между Володимир Зеленски и американски представители в Берлин. "Войната в Украйна е европейска война. Тя не касае само Украйна. Това, което непрекъснато се сипе като обвинения - че едва ли не Европа подклажда огъня, че тя насъсква Украйна – и то, между другото, подобни хули не идват само от Русия, просто някак си не отговаря на истината", категоричен е той.

Професорът поясни защо: "Реално има несъгласие по въпроса с това как да се помогне на Киев в самия Европейския съюз. Просто профилът на Евросъюза вече не е компактен и хомогенен. Виждате историята с репарационния заем. Там се правят всякакви еквилибристики, само и само да се заобиколят Унгария и Словакия, които очевидно не желаят да бъдат част от европейската солидарност".

По въпроса с Газа и предложението Николай Младенов да бъде управител на областта, Чуков подчерта, че "той не бил предвиден в резолюцията на ООН". "Нека да кажем следното – всяка една от влиятелните държави се опитва да вкара своите хора. Тони Блеър беше от квотата на ОАЕ. Той отпадна. Респективно, ако не е единият - ще бъде другият. Само че дали ще стане така вече е въпрос на договорка между големите играчи. Аз лично считам, че най-големият играч там е Мохамед бин Салман – говоря за човека със сериозния портфейл. Турция, която Израел не иска, също има своите тежести", заяви международният анализатор.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова