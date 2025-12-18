Котаракът на британските премиери Лари, който от години властва на „Даунинг стрийт“ 10, вече има достойна конкуренция и тя се нарича Максимус. С това гръмко име е кръстен котаракът на белгийския премиер Барт де Вевер, пише "Франс прес".

Максимус беше осиновен от фламандския консерватор това лято и редовно се появява на преден план по време на политически мероприятия, като там си спечелва и по няколко ласки и закачки.

Но за разлика от Лари, който е аполитизиран котарак, предвид това, че е съжителствал с шестима британски премиери с разнородни схващания, то Максимус редовно коментира политически актуални теми с типична за белгийците ирония.

Budgets come and go; cats remain. https://t.co/4OGFti9gWf — Larry the Cat (@Number10cat) November 26, 2025

Котаракът Лари

В специален акаунт в социалните мрежи мислите на Максимус са предадени под формата на коментари в стил балончета от комиксите. Там той анализира общонационалните стачки, плановете за въвеждане на доброволна военна служба за младите или трудните бюджетни преговори. Това го прави особено популярен в “Инстаграм“, където той почти е изравнил по последователи собственика си.

Акаунтът на Максимус, открит през юли, се запълва със съдържание от личната асистентка на премиера Де Вевер. Но се твърди, че в основата на някои коментари, направени от Максимус, стои самият премиер, известен с иронията си.

Belgian prime minister Bart De Wever’s rescue cat Maximus helps boost his popularity. https://t.co/zfJltQzk1L pic.twitter.com/DOmPXPfg67 — Matthew Fraser 🇪🇺 (@frasermatthew) December 14, 2025

Котаракът Максимус

Когато например стана ясно, че в Белгия е осуетен план за атентат с дрон с експлозиви, първата реакция на премиера дойде именно чрез акаунта на Максимус. Там той го пита: „Максимус, можеш ли да хванеш дрон?“. Максимус, който се е изтегнал на син диван точно по това време, е обрисуван да му отговаря: „Не, но по всяко време мога да се превърна в капан за сънища като никой друг“.

В други постове Барт де Вевер показва как разхожда котката в количка или как Максимус си почива редом до него.

Just Like UK's Larry, Belgium PM Gets Cat "Maximus" https://t.co/R6WXW1UcK0 pic.twitter.com/jYHay3pjy2 — NDTV WORLD (@NDTVWORLD) December 12, 2025

Според анализатори целта на даване на такава публичност на котарака позволява на премиера да се грижи за имиджа си. Откакто той дойде на власт, франкофонската левица обвинява Де Вевер, че е отменил редица социални придобивки и почти всеки месец се организират протести срещу неговото правителство.

Да се представиш на преден план чрез котарака си е ловък начин да се представиш в по-добра светлина, като симпатичен човек, а не като арогантен тип, казват експертите.

