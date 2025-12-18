Принц Уилям и принцеса Кейт публикуваха коледната си картичка за тази година в Х. На семейната снимка са и трите им деца - принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи, седнали върху зелена трева с пролетни нарциси. Към изображението пише: „Пожелаваме на всички много щастлива Коледа".

Wishing everyone a very Happy Christmas.



📸Josh Shinner, April 2025 pic.twitter.com/KC4LOuYglC — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 18, 2025

Кадърът е заснет от фотографа Джош Шинър в Норфолк през април и показва близостта на семейството. Неформалната среда и визия на престолонасленика и близките му са характерна визия, която той налага през последните години.

Уилям и Катрин прекарват празничния сезон заедно. Очаква се те да се присъединят към краля и останалата част от кралското семейство в Сандрингам, Норфолк, на Коледа.

По-рано този месец крал Чарлз и кралица Камила публикуваха своя коледна картичка , като изображението е заснето в Рим по време на официалната визита на монарха.

Редактор: Цветина Петрова