Снимка: Getty Images
На семейната снимка са и трите им деца
Принц Уилям и принцеса Кейт публикуваха коледната си картичка за тази година в Х. На семейната снимка са и трите им деца - принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи, седнали върху зелена трева с пролетни нарциси. Към изображението пише: „Пожелаваме на всички много щастлива Коледа".
Wishing everyone a very Happy Christmas.— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 18, 2025
📸Josh Shinner, April 2025 pic.twitter.com/KC4LOuYglC
Кадърът е заснет от фотографа Джош Шинър в Норфолк през април и показва близостта на семейството. Неформалната среда и визия на престолонасленика и близките му са характерна визия, която той налага през последните години.
Уилям и Катрин прекарват празничния сезон заедно. Очаква се те да се присъединят към краля и останалата част от кралското семейство в Сандрингам, Норфолк, на Коледа.
По-рано този месец крал Чарлз и кралица Камила публикуваха своя коледна картичка, като изображението е заснето в Рим по време на официалната визита на монарха.Редактор: Цветина Петрова
