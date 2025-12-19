Митничари на "Капитан Андреево" задържаха златни и платинени накити на стойност 413 898 лева. Това е станало при проверка на лек автомобил, влизащ в страната от Турция, съобщават от пресцентъра на Агенция "Митници".

На 18 декември на пункта пристигнал лек автомобил с чужда регистрация, в който пътували двама души. При проверка на автомобила и лицата в него в джобовете на якето на пътника – 45-годишния турски гражданин с инициали С.Ч., били открити 4 пакета с бижута от бял и жълт метал.

Според експертизата на вещото лице 368,07 грама от накитите са от 14- и 18-каратово злато, а 32,70 грама са от платина. Те са на обща стойност 413 898 лева. Контрабандните бижута са били задържани.

По разпореждане на Окръжна прокуратура-Хасково турският гражданин е с повдигнати обвинения. Спрямо него е взета мярка за неотклонение „гаранция“, както и „забрана за напускане пределите на страната”, освен с разрешение на прокуратурата.

Редактор: Станимира Шикова