Съединените щати и Йордания нанесоха удари от въздуха в Сирия. Американското централно командване разпространи кадри и обяви, че са поразени повече от 70 обекта в централна Сирия. Цел на ударите е терористичната организация „Ислямска държава“.

Според служител от Пентагона ударите са отмъщение за нападението, в което наскоро бяха убити двама американски войници. Това са първите военни от Съединените щати, които губят живота си в Сирия, откакто падна режимът на Башар Асад.

Тръмп предупреди Израел да избягва действия в Сирия, застрашаващи стабилизацията на страната

Редактор: Мария Барабашка