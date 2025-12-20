Съединените щати и Йордания нанесоха удари от въздуха в Сирия. Американското централно командване разпространи кадри и обяви, че са поразени повече от 70 обекта в централна Сирия. Цел на ударите е терористичната организация „Ислямска държава“.

Най-малко петима членове на ИДИЛ са били убити при ударите. Сред тях е и "ръководител на клетка", отговарящ за дроновете в района, уточни представителят на организацията Рами Абдел Рахман. Той добавяйки, че те са били убити в провинция Дейр аз Зур.

Според служител от Пентагона ударите са отмъщение за нападението, в което наскоро бяха убити двама американски войници. Това са първите военни от Съединените щати, които губят живота си в Сирия, откакто падна режимът на Башар Асад.

Тръмп предупреди Израел да избягва действия в Сирия, застрашаващи стабилизацията на страната

"С удоволствие мога да съобщя, че само преди два часа ударихме бандитите на ИДИЛ в Сирия. Които се опитваха да се прегрупират след унищожението им от администрацията на Тръмп преди пет години. Ударихме ги силно. Наредих масиран удар срещу терористите, които убиха тримата ни велики патриоти миналата седмица, двама войници, един преводач - всички страхотни хора. И ударът беше много успешен. Беше прецизен. Ударихме всеки обект безупречно. И възстановяваме мира чрез сила по целия свят“, коментира Доналд Тръмп.

Редактор: Мария Барабашка