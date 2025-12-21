Пратениците на САЩ и Украйна публикуваха съвместно изявление в неделя, описвайки тридневните срещи за прекратяване на войната на Русия в Украйна като „продуктивни и конструктивни“, без да съобщават за какъвто и да е пробив.

„Украинската делегация проведе серия от продуктивни и конструктивни срещи с американски и европейски партньори“, пише в изявлението, споделено от Рустем Умеров от Украйна и Стив Уиткоф, представляващ САЩ.

Редактор: Ивайла Митева