Снимка: АП
Очаква се от американска страна да участват Стив Уиткоф и зетят на Тръмп
Специалният представител на руския президент и генерален директор на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев пристигна в Маями, щата Флорида, за да обсъди уреждането на украинската криза, съобщи кореспондент на ТАСС.
Очаква се от американска страна в срещата да участват специалният пратеник на президента Доналд Тръмп - Стив Уиткоф, и зетят на президента - Джаред Къшнър.
Зеленски: САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия
Предполага се, че от летището кортежът с Дмитриев ще се отправи директно към мястото на преговорите.Редактор: Ивайла Митева
Източник: Десислава Иванова, БТА
Последвайте ни