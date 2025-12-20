Специалният представител на руския президент и генерален директор на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев пристигна в Маями, щата Флорида, за да обсъди уреждането на украинската криза, съобщи кореспондент на ТАСС.

Очаква се от американска страна в срещата да участват специалният пратеник на президента Доналд Тръмп - Стив Уиткоф, и зетят на президента - Джаред Къшнър.

Зеленски: САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия

Предполага се, че от летището кортежът с Дмитриев ще се отправи директно към мястото на преговорите.

