Дадоха на съд адвокат, участвал в схеми за измами при получаване на обезщетения за пострадали и близки на починали в катастрофи. По темата ви показахме две разследвания.

Семейство Агалареви губят сина си Християн в катастрофа, станала на Околовръстното в Пловдив през 2023 г. Родителите опълномощават софийски адвокати да водят дело, чрез което да получат обезщетение за смъртта на сина си по застраховката “Гражданска отговорност” на причинилия фаталния инцидент. Оказва се обаче, че някой се е сдобил с личните данни на родителите на Християн и с изцяло фалшиви документи е упълномощил друг адвокат от тяхно име - 83-годишният Цено Стоянов от София.

“Отнякъде е гледано как се подписваме и така са ни имитирали подписите. Никога не сме виждали Цено Стоянов”, сподели майката на Християн.

С подправеното пълномощно Стоянов се е споразумял със застрахователната компания, от която Агалареви е трябвало да вземат обезщетение и е получил 200 хиляди лева по банковата си сметка.

“100 хиляди от мен и 100 хиляди от съпруга ми. Ако не ни бяха потърсили, ние въобще нямаше да разберем, че такова нещо се е случило”, споделя майката на Християн.

Върху декларациите, според които мъжът и жената са се отказали от истинските си адвокати, стоял подписът и печатът на нотариус от Пловдив.

"По следите": Присвоени ли са обезщетения от над 1 млн. лв. на пострадали при катастрофи

Приятел на Цено Стоянов, с когото живее под един покрив, твърди, че той е честен човек, но е бил подведен. “Престъпници са го хванали в някаква схема. Той е на 83 години, болен човек е”, казва мъжът..

В средата на миналата година адвокатът беше задържан по разследване на СДВР за застрахователни измами.

От Софийската градска прокуратура обясниха, че случаят на семейство Агалареви не е единственият. Досъдебното производство, което е образувано, е за сумата от 1 346 000 лева, присвоена чрез фалшиви пълномощни.

През ноември тази година Стоянов е даден на съд по друг случай. Дотам се стига, след като през април миналата година прокурор от Софийската районна прокуратура образува досъдебно производство за това, че от името на потърпевш е съставено фалшиво пълномощно в полза на адвоката. Документът е представен пред нотариус във Варна. В същата кантора е получена и фалшива декларация за оттегляне на пълномощно, с което потърпевшият уж се отказва от истинските си адвокати.

Подправените документи са представени пред едно от големите застрахователни дружества в страната. Досъдебното производство е образувано и за това, че през 2024 година пак там са получени документи с подправени подпис и печат на нотариус - отново в полза на адвокат Цено Стоянов.

"По следите": Как представящ се за адвокат прибира обезщетения на пострадали при катастрофи

В хода на разследването, в качеството си на свидетели, са разпитани 8 души, приобщени са множество документи, справки от застрахователно дружество, както и от нотариус. Назначена е и изготвена съдебнографическа експертиза.

С постановление на прокурор при Софийската районна прокуратура Стоянов е привлечен в качеството на обвиняем за използване на неистински частни и официални документи. Взета му е мярка за неотклонения “парична гаранция” в размер на 2000 лева. По съдебното производство предстои провеждане на второ заседание през януари.

Освен за Цено Стоянов, следователите питали родителите на Християн Агаларев дали познават адвокатския сътрудник от село Златна Панега Валери Георгиев. Срещу него има десетки преписки за застрахователни измами и фалшифициране на документи. Георгиев беше задържан в края на ай, след което - освободен.

“Не чувствам вина. Истината е, че съм невинен”, коментира той.

За Валери Георгиев ви разказахме в предишно наше разследване. Тогава неграмотни хора се оплакаха, че ги е карал да подписват пълномощни, като по този начин, без да подозират, е присвоявал обезщетенията, които им се полагат, след като техни близки са пострадали при катастрофи. Стана ясно, че парите са превеждани по банковите сметки на адвокатите Цено Стоянов и на друг възрастен юрист, с вече отнети права - Стойко Бърборски.