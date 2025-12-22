Специалният пратеник на САЩ Стив Уитков определи като продуктивни преговорите, проведени през последните три дни във Флорида между американски, европейски и украински представители, относно прекратяване на войната между Русия и Украйна. Според него Русия продължава да поддържа ангажимент за постигане на мир, но все още няма реален напредък към постигане на споразумение. Темата коментираха Пламен Димитров от Българското геополитическо дружество и съпредседателят на Атлантическия съвет на България доц. Момчил Дойчев в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

„Реални преговори все още няма, защото не са седнали самите воюващи държави, Русия и Украйна, за да водят преговори. Това, което се случва, е посредничество, но нито Русия, нито Украйна са склонни да направят отстъпки. Обективните обстоятелства не сочат към примирие в близко време. Путин запазва максималистичните си цели, които включват съществуването на единна държава, включваща и Украйна. Тези цели създават сериозни препятствия за започването на истински преговори”, заяви Пламен Димитров.

Той подчерта, че ситуацията в лагера на съюзниците на Украйна се е разцепила. По думите му въпреки наличието на обективни условия, които поставят Украйна в изключително неблагоприятна позиция, за Путин е все още трудно да направи отстъпки.

От своя страна доц. Момчил Дойчев обърна внимание дълбоките геополитически цели на Русия, които стоят в основата на военната агресия. „През декември 2021 г. Путин заяви, че една от целите на Русия е да изтласка НАТО и Европейския съюз до границите от 1997 г. Това означава, че Русия иска да възстанови своето геополитическо влияние в Източна Европа, включително в територията на Украйна”, обясни той.

Той посочи, че основната цел на Русия в Украйна е да възстанови не само териториалната цялост на бившия Съветски съюз, но и да възстанови своето влияние върху страните, които бяха част от него. „Тази геополитическа цел е напълно нереалистична, както показва и провалът на руския план за бърза победа”, добави доц. Дойчев.

Според съпредседателя на Атлантическия съвет на България шансовете за постигане на мир са минимални, особено в светлината на многократните откази от руска страна за прекратяване на огъня. Той припомни, че през 2022 и 2023 г. Русия е отхвърлила няколко предложения за примирие. „През тази година Путин отхвърли седем различни предложения за прекратяване на огъня, като последното беше по време на Коледа. Това показва, че Русия не е заинтересована от мир в краткосрочен план”, заяви той.

