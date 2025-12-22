Снимка: iStock
Започва ваканцията на депутатите
Диана Дамянова: В момента се правят 4-5 опита за политически проекти
След протестите в Румъния: Президентът ще инициира референдум сред магистратите
Пратениците на САЩ и Украйна определиха преговорите като продуктивни
Румен Петков: Като власт показахме недостатъчна компетентност и лоша комуникация с хората
Иван Демерджиев: Протестите ясно очертаха линията между статуквото и гражданите
Според Пламен Димитров нито Русия, нито Украйна са склонни да водят преговори
Специалният пратеник на САЩ Стив Уитков определи като продуктивни преговорите, проведени през последните три дни във Флорида между американски, европейски и украински представители, относно прекратяване на войната между Русия и Украйна. Според него Русия продължава да поддържа ангажимент за постигане на мир, но все още няма реален напредък към постигане на споразумение. Темата коментираха Пламен Димитров от Българското геополитическо дружество и съпредседателят на Атлантическия съвет на България доц. Момчил Дойчев в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.
„Реални преговори все още няма, защото не са седнали самите воюващи държави, Русия и Украйна, за да водят преговори. Това, което се случва, е посредничество, но нито Русия, нито Украйна са склонни да направят отстъпки. Обективните обстоятелства не сочат към примирие в близко време. Путин запазва максималистичните си цели, които включват съществуването на единна държава, включваща и Украйна. Тези цели създават сериозни препятствия за започването на истински преговори”, заяви Пламен Димитров.
Той подчерта, че ситуацията в лагера на съюзниците на Украйна се е разцепила. По думите му въпреки наличието на обективни условия, които поставят Украйна в изключително неблагоприятна позиция, за Путин е все още трудно да направи отстъпки.
От своя страна доц. Момчил Дойчев обърна внимание дълбоките геополитически цели на Русия, които стоят в основата на военната агресия. „През декември 2021 г. Путин заяви, че една от целите на Русия е да изтласка НАТО и Европейския съюз до границите от 1997 г. Това означава, че Русия иска да възстанови своето геополитическо влияние в Източна Европа, включително в територията на Украйна”, обясни той.
Той посочи, че основната цел на Русия в Украйна е да възстанови не само териториалната цялост на бившия Съветски съюз, но и да възстанови своето влияние върху страните, които бяха част от него. „Тази геополитическа цел е напълно нереалистична, както показва и провалът на руския план за бърза победа”, добави доц. Дойчев.
Според съпредседателя на Атлантическия съвет на България шансовете за постигане на мир са минимални, особено в светлината на многократните откази от руска страна за прекратяване на огъня. Той припомни, че през 2022 и 2023 г. Русия е отхвърлила няколко предложения за примирие. „През тази година Путин отхвърли седем различни предложения за прекратяване на огъня, като последното беше по време на Коледа. Това показва, че Русия не е заинтересована от мир в краткосрочен план”, заяви той.
Редактор: Ивайла Маринова
