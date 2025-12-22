Камери с изкуствен интелект (AI), които бяха пилотно инсталирани на 8 места с висок риск в гръцката столица Атина, са регистрирали стотици нарушения само за 4 дни, съобщи АНА-МПА.

Осемте камери са били монтирани във вторник. До петък камерата, разположена на натоварения булевард „Сингру“, е засякла над 1000 нарушители – предимно използване на мобилен телефон по време на шофиране и движение без предпазни колани. Освен това над 800 водачи са били засечени за превишена скорост. Стотици са и случаите на преминаване на червен светофар.

Камерите с изкуствен интелект се поставят в рамките на проект на Министерството на цифровото управление на Гърция и скоро ще бъдат свързани със съществуващата информационна система на пътната полиция.

Новите устройства са лесно забележими и имат за цел не толкова налагането на наказания, колкото превенция и промяна в поведението на водачите, обясни министърът на цифровото управление Димитрис Папастергиу.

Общо се очаква да бъдат инсталирани 2500 камери, от които 2000 фиксирани, а останалите 500 – на автобуси на градския транспорт, които ще следят за спазването на ограниченията в бус лентите.

Редактор: Станимира Шикова