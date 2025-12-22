Спор на детски рожден ден в търговски център във Виена завърши със седем ранени полицаи, предаде австрийската новинарска агенция АПА.

Случката започнала с кавга между две сестри на 39 и на 46 години. В спора се намесил и съпругът на по-младата жена, който в този момент бил пиян. Когато на място дошли полицаи в опит да успокоят спорещите, роднините се нахвърлили върху служителите на реда. Сигналът до полицията бил подаден от охранител на търговския комплекс, който преди това бил ударен от един от тримата участници в спора.

След като 39-годишната жена нанесла удар в лицето на един от полицаите, тя била задържана. Последвал агресивен опит на мъжа да защити съпругата си, в резултат на което той също бил арестуван. В следващия момент 46-годишната жена внезапно атакувала полицаите и захапала един от тях за крака, което довело и до нейния арест.

В крайна сметка се оказало, че седем служители на реда получили леки наранявания, които не попречили да продължат да изпълняват служебните си задължения. И тримата задържани, които са литовски граждани, все още са в ареста.

По случая се води разследване за оказване на съпротива на държавните органи.

Редактор: Дарина Методиева