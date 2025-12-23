Президентът на САЩ Доналд Тръмп се похвали, че е принудил френския си колега Еманюел Макрон да приеме неговите изисквания относно цените на медикаментите, предаде "Франс прес".

Пред журналисти в резиденцията си във Флорида Тръмп заяви: „Говорих с един много добър човек - президента на Франция Макрон, и му казах: „Еманюел, ти трябва да увеличиш цените на медикаментите“. След което Тръмп изимитира гласа на Макрон, за да предаде неговия коментар след предложението на американския му колега. „Не, не, не, няма да направим това“. „Аз му казах: „Еманюел, 100% сигурен съм, че ще го направиш. Приеми сега, моля те. Бъди мил“, добави Тръмп, продължавайки да имитира и отказа на Макрон.

В кои европейски страни лекарствата са най-скъпи, но все пак - по-евтини от тези в САЩ

Американският лидер разказа, че заплашил френския си колега с думите: „Ако не направиш това, ще наложа мита на всичко, което Франция продава в САЩ“. На което Макрон отвърнал: „А, разбирам“. След това заявил, че ще приеме увеличение на цените на лекараствата.

Не за първи път Тръмп иска поскъпване на медикаментите в Европа, Според нето по този начин лекарствата щели да поевтинеят за американците. През лятото САЩ сключиха митническо споразумение с ЕС, което предвижда по-голямата част от европейския износ за американския пазар да бъде облаган с 15-процентни мита. Оттогава във Франция не е имало обявяване или решение за вдигане на цените на лекарствата, противно на твърденията на Тръмп.

Редактор: Дарина Методиева