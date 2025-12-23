Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че няколко проекта на документи, включително за гаранции за сигурност, вече са факт в резултат на разговорите между американско-украинските разговори относно прекратяването на войната на Русия в Украйна, предаде "Ройтерс", цитиран от БТА.

Американски официални представители този уикенд разговаряха в Маями с украинска и с европейска делегация и имаха отделна среща във Флорида с руски официални представители. Това се случва на фона на усилията на Вашингтон да проучи възможностите за уреждане на продължаващия вече почти четири години конфликт.

Зеленски: Преговорите за край на войната са близо до реален резултат

„Те работиха продуктивно с пратениците на президента Тръмп и вече са изготвени няколко проекта на документи“, написа Зеленски в „Екс“, след като бе информиран за разговорите от украинските преговарящи Рустем Умеров и Андрий Гнатов.

Rustem Umerov and Andrii Hnatov delivered a detailed report following their meetings with the American team. They worked productively with envoys of President Trump, and several draft documents have now been prepared. In particular, these include documents on security guarantees… pic.twitter.com/hN0TmUwrRx — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 23, 2025

„В частност те включват документи за гаранции за сигурност за Украйна, за възстановяване и за основна рамка за прекратяване на тази война“, добави той.

Под натиска на САЩ за бързо постигане на мирно споразумение Киев се опитва да внесе баланс в първоначалното предложение, за което мнозина наблюдатели смятат, че е в полза на Москва, която иска Украйна да се откаже от още територии и да ограничи военните си способности, посочва Ройтерс.

„Днешните точки са подредени по такъв начин, че да отговарят на целта войната действително да бъде прекратена и на необходимостта да бъде предотвратена трета руска инвазия“, каза още Зеленски.

Русия изпрати войските си в Украйна и през 2014 г., когато превзе и анексира Крим и подкрепи въстание на сепаратистите в източната част на страната.

До коментарите на Зеленски се стигна на фона на масирана руска атака срещу украинската енергийна система, при която бяха убити най-малко трима души и бяха причинени широкообхватни прекъсвания на електроснабдяването в момент, когато Украйна се подготвя да празнува Коледа.

Руският вестник „Известия“ междувременно цитира изказване на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, според когото разговорите между Русия и САЩ в Маями за уреждане на конфликта в Украйна не бива да бъдат разглеждани като пробив.

Редактор: Ралица Атанасова