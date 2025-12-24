-
В няколко департамента са обявени оранжеви и червени кодове за опасно време
Наводнение потопи къщи и магазини в град Сомиер в южната част на Франция. Централният площад се оказа залят с метър вода, след като местната река излезе от коритото си. Наводнението ненесе щети на много жилищни сгради, чиято стойност тепърва ще бъде изчислявана.
Мощна буря удари Франция (ВИДЕО)
В департамента Аверон остана в сила оранжевият код заради опасност от наводнения и проливни дъждове, обяви държавната метеорологична агенция на Франция.
В друг департамент - Еро, пък беше обявен червен код също заради риск от порои.Редактор: Станимира Шикова
