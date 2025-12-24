Специалният влак "Сицилия експрес" връща стотици италианци у дома за Коледа срещу символична сума. Във влака се правят представления и дегустации на традиционни продукти, които превръщат дългото пътуване в приятно преживяване.

С наближаването на Коледа зовът на дома става все по-силен, а мисълта за споделяне на топла храна с любимите хора е нещо, което повечето от нас очакват с нетърпение. За сицилианците, които живеят в Северна Италия, хилядите километри, които ги разделят от семействата им, често изглеждат като невъзможно пътуване. Особено през празничния сезон, когато цените на билетите се повишават значително.

"Всички искаме да се съберем отново със семействата си, да видим родителите и роднините си по време на празниците, и така трябва да бъде”, сподели Джулия.

Италия обаче е намерила решение - за втора поредна година сицилианци могат да пътуват за по-малко от 30 евро от Торино, Милано и други градове в Северна Италия до сицилианските градове Палермо и Катания. Пътуването прекосява целия полуостров от север на юг и трае 24 часа, докато пътниците се наслаждават на комфорта на влака "Сицилия Експрес".

"Не можем да намерим билети, които да са достъпни за всички. Така че това преживяване ни даде възможност не само да се върнем у дома, но и да направим нови приятелства. Срещнах толкова много хора от Милано и други места”, разказа Костанца.

Във влака пътниците се наслаждават на културни и кулинарни преживявания, част от богатата традиция на Сицилия. Влакът предлага представления и дегустации на традиционни продукти.

"Макар пътуването да е дълго, тежко и изморително, времето ни е добре запълнено и се усеща по-леко”, смята Джулия.

Проектът е създаден с цел да предложи алтернатива през пиковия сезон, осигурявайки около 500 места за пътуване. Датите за тръгване са 20 и 27 декември, а за връщане - 5 и 10 януари.

