Полски изтребители прехванаха над Балтийско море руски разузнавателен самолет, който е летял в непосредствена близост до въздушното пространство на Полша. Това съобщиха въоръжените сили на страната, цитирани от ДПА.

Държавите, разположени на източния фланг на НАТО, се намират в състояние на повишена готовност за евентуални нарушения на въздушното им пространство още от септември, когато 3 руски военни самолета навлязоха за период от 12 минути във въздушното пространство на Естония. Инцидентът стана броени дни след като над 20 руски безпилотни летателни апарата навлязоха в полското въздушно пространство.

Полша вдигна изтребители, след като Русия удари Западна Украйна

„Тази сутрин, над международните води на Балтийско море, полски изтребители прехванаха, идентифицираха визуално и ескортираха извън своята зона на отговорност руски разузнавателен самолет, летящ в близост до границите на полското въздушно пространство“, се посочва в изявлението на армията.

Тя съобщи също, че през нощта са били регистрирани обекти, навлизащи в полското въздушно пространство от територията на Беларус. „След извършване на задълбочен анализ беше установено, че най-вероятно става въпрос за контрабандни балони, движещи се в съответствие с посоката и скоростта на вятъра“, уточниха от полската армия.

Зеленски към Навроцки: Ако падне Украйна, Полша е следващата

Като превантивна мярка за гарантиране на сигурността, част от въздушното пространство над граничещото с Беларус Подласко воеводство, Североизточна Полша, беше временно затворено за граждански въздушен трафик.

Редактор: Ивайла Митева