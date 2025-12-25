Париж по Коледа - Градът на светлините блести ярко. Екип на „Дойче Веле” посети най-зашеметяващите забележителности и опита празнични лакомства, които не бива да пропускате.

На бул. „Шанз-Елизе” всяка година греят 400 елхи. Те са украсени с над милион светещи гирлянди. Наблизо е „Авеню Монтен”, осеяно с луксозни магазини, които украсяват витрините си за празниците. Един съвет: посетете по тъмно, когато витрините са осветени и декорациите могат да се видят в целия им блясък.

И ето още един съвет: до 4 януари ще намерите ледена пързалка на покрива на „Galeries Lafayette Haussmann”, с невероятна гледка към града. Цената включва наем на кънки. Резервирайте онлайн предварително.

Ако искате да се стоплите с чаша горещ шоколад, едно от най-известните места в града е кафе „Анжелина” в Кралската градина. Опитайте парче Bûche de Noël. Това обикновено е пандишпан с маслен или шоколадов крем. Всяка година известни парижки сладкари измислят нови, уникални версии.

Изпробвайте и захаросаните кестени Marron glacé. Това е специално лакомство, което се предлага само през празничния сезон.

И разбира се, никое коледно посещение в Париж не би било пълноценно без посещение на „Нотр Дам”, която беше възстановена и отворена отново миналата година. Точно до нея ще намерите малък коледен базар.

Коледните пазари в Париж обикновено са малки, но всяка година се появяват все повече. На тях можете да ядете печени кестени и да пиете греяно вино. И има сирене. Все пак сме във Франция.

Когато сте в Париж, непременно трябва да зърнете Айфеловата кула. Площад „Трокадеро” предлага една от най-хубавите гледки. И ако късметът е на ваша страна, малко сняг ще я превърне в наистина вълшебна коледна сцена.

Редактор: Ина Григорова