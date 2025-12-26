Тайланд извърши въздушни удари по спорен граничен район с Камбоджа, докато представители на двете страни продължиха преговорите в опит да се прекратят боевете, съобщава Би Би Си.

Тайландските военновъздушни сили заявиха, че са ударили камбоджанска „укрепена военна позиция“, след като цивилни са напуснали района. Министерството на отбраната на Камбоджа обвини Тайланд в „безразборни атаки“ срещу цивилни домове и раняването на няколко души.

Боевете избухнаха отново по-рано този месец, след като крехкото прекратяване на огъня през юли спря петдневни интензивни гранични сблъсъци. Най-малко 41 души са убити и почти един милион са разселени, откакто военните действия се възобновиха. Двете страни се обвиняват взаимно за нарушаването на примирието. Оттогава боевете се разпространяват в почти всяка провинция по протежение на 800-километровата граница.

Министерството на отбраната на Камбоджа заяви, че атаките в петък са били в северозападната провинция Бантей Меанчей. До 40 бомби са били хвърлени от изтребители F-16, съобщи министерството в публикация във Facebook.

Тръмп: Тайланд и Камбоджа се споразумяха да прекратят всякаква стрелба

Това се случва, докато тайландски и камбоджански преговарящи проведоха трети ден от преговорите на граничен контролно-пропускателен пункт. Министрите на отбраната от двете страни трябва да се включат в дискусиите в събота.

Тайландският премиер Анутин Чарнвиракул заяви в петък, че след като двете страни се споразумеят за условията на другата, може да бъде подписано споразумение за прекратяване на огъня.

„Надявам се, че този път ще бъде последният, който ще трябва да подпишем, за да може да се установи мир в района“, каза той, „и хората да могат да се върнат по домовете си“.

САЩ и Китай също се опитват да посредничат за ново прекратяване на огъня.

Спорът между Тайланд и Камбоджа датира от повече от век и през годините е имало спорадични сблъсъци, като от двете страни са убити войници и цивилни.

През май напрежението се засили, след като камбоджански войник беше убит при сблъсък. А на 24 юли ситуацията драматично ескалира след камбоджански ракетен обстрел по Тайланд, последван от тайландски въздушни удари. Това даде началото на петдневни интензивни боеве, в които загинаха десетки войници и цивилни.

