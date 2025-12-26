Израелската полиция арестува палестинец, облечен като Дядо Коледа, по време на рейд на коледно парти в Хайфа, съобщи „Гардиън“. Израелските служители затвориха събитието на 21 декември, като конфискуваха техника и арестуваха палестинския Дядо Коледа, както и диджей, и уличен търговец. Във видео се вижда как полицаите бутат мъжете на земята и им слагат белезници пред очите на присъстващите. Според изявление на израелската полиция мъжът в костюма на Дядо Коледа оказал съпротива при ареста и нападнал полицай.

Mossawa Center – правозащитна организация, застъпваща се за палестинските граждани на Израел, заяви, че полицаите използвали прекомерна сила, а рейдът в музикалната зала бил извършен без законово основание. Арестите се случват на фона на коледните празненства на палестинците в окупирания Западен бряг и Газа, които продължават въпреки постоянните ограничения върху ежедневния живот, налагани от израелските сили.

Родният град на Исус се подготвя за скромна Коледа (ВИДЕО)

За първи път от началото на войната в Газа в Бейт Леем се проведоха празненства с оркестри, които свирят на гайди по улиците на родното място на Иисус. Вярващите присъстваха на литургия в Църквата на Рождество Христово, а децата пееха коледни песни, докато градът се озаряваше от светлини и празнична украса.

В разрушената от войната Газа, където повече от 70 000 души са загинали и голяма част от инфраструктурата е унищожена от израелски бомби, малка християнска общност отбеляза първата си Коледа след колебливото примирие. Коледни елхи и блясък донесоха цветни акценти сред развалините, разположени по цялата територия на Ивицата Газа.

