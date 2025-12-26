Върховният съд на Малайзия осъди днес бившия премиер Наджиб Разак на 15 години затвор, солидна глоба от 13,5 млрд. рингита (2,8 млрд. долара) и конфискация на имуществото, след като го призна за виновен по няколко обвинения за злоупотреба с власт и пране на пари в рамките на разрастващия се корупционен скандал. Той е свързан с източването на милиарди от фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB), предадоха "Ройтерс" и "Асошиейтед прес".

Съдията осъди Наджиб на 15 години затвор по всяко от четирите обвинения за злоупотреба с власт и на 5 години затвор от всичките 21 обвинения за пране на пари. Присъдите ще се изтърпят едновременно, което означава, че Наджиб ще излежи още 15 години затвор. "Новата присъда ще влезе в сила след изтичането на настоящата му по по-ранно дело, свързана с фонда 1MDB", заяви съдията.

Седемдесет и две годишният Наджиб е в затвора от август 2022 г., след като беше признат за виновен по делото, свързано с фонда 1Malaysia Development Berhad, който той съоснова през 2009 г. в качеството си като премиер.

Съдията от Върховния съд днес му наложи глоба от 11,4 милиарда рингита (2 391 763 320 евро) по обвиненията в злоупотреба с власт. Освен това, той разпореди и възстановяването на още 2,08 милиарда рингита (436 391 904 евро) от Наджиб съгласно законите за пране на пари. Ако Наджиб не плати, той рискува да получи допълнителна присъда затвор. Адвокатът на Наджиб заяви, че планира да обжалва присъдата. Облечен в син костюм, Наджиб се изправи и остана спокоен, когато беше обявена присъдата, след което се свлече обратно в стола си в съдебната зала. Бившият премиер отрича да е извършил нещо нередно, посочва "Ройтерс".

Редактор: Дарина Методиева