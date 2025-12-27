Над 320 хиляди жители на Киев са останали без електричество след аварийно спиране на захранването заради масирана руска атака през нощта. При нея се съобщава за 11 ранени, двама от които деца. Засегнати са около 2600 жилищни сгради, а над 70 локации в страната са били под въздушна тревога или заплаха от обстрел.

Заради ударите по Украйна Полша затвори временно летищата в Жешув и Люблин, а изтребители бяха вдигнати във въздуха.

Зеленски: Договорихме среща с Тръмп на 28 декември

На този фон президентът Володимир Зеленски започва интензивни дипломатически разговори с европейски лидери и с президента на САЩ Доналд Тръмп. По думите му 20-точковият план за мир е „на 90 процента готов“, но остават спорове около сигурността, възстановяването и териториалните въпроси. Очаква се утре украинският и американският президент да се срещнат лично във Флорида.

