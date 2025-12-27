Президентът на Сърбия Александър Вучич обяви предстоящото стартиране на мащабно производство на дронове в страната. Той даде изявление по време на церемонията по първата копка на новия комплекс. В него ще се помещават Министерството на отбраната и Генералният щаб на сръбските въоръжени сили.

Причината за мерките е нарастващото глобално напрежение и необходимостта от укрепване на националната сигурност. „Инвестираме сериозно и ще се изненадате колко дронове и дронове-камикадзе имаме на склад. Купуваме и ще продължим да купуваме. В края на март очаквам откриването на голям завод за производство на дронове в нашата страна. Това са високотехнологични дронове, които разработваме съвместно с голяма чуждестранна сила. Производството ще бъде организирано тук, в Сърбия”, каза Вучич.

По думите му поддържането на мира остава ключов приоритет за Сърбия, но страната трябва да бъде готова за всякакви предизвикателства. „Предвид обкръжението, не можем да изключим възможността за нападение срещу Сърбия и нейния народ. Трябва да бъдем бдителни, силни и да не се оставяме да бъдем хванати неподготвени”, подчерта той.

Връщането на военната служба в Сърбия - с цел помощ на Русия в Украйна?

Президентът на Сърбия добави, че Белград ще продължи да ускорява укрепването на армията и отбранителната си система, за да „увеличи тази мощ като възпиращ фактор”. „Скоро ще можем да кажем, че имаме многопластова система за противовъздушна отбрана, сравнима по дълбочина и огнева мощ само с много малко страни”, подчерта сръбският лидер.

Преди това сръбските власти обявиха, че са в готовност да възстановят задължителната военна служба за 75 дни тази година. Идеята е това да се извърши като част от цялостна програма за укрепване на отбранителните способности на страната, която включва модернизиране на въоръжените сили, разработване на цифрови системи за командване и контрол и укрепване на способностите за възпиране. Инициативата бе одобрена от президента през есента на 2024 г.

Редактор: Ивайла Маринова