Зимна буря в Швеция остави десетки хиляди домакинства без ток, съобщиха местните власти и медии, цитирани от ДПА.

Един мъж загина в град Сандвикен, след като беше ударен от паднал клон, съобщи шведската информационна агенция TT. В събота сутрин в някои части на страната бяха регистрирани ветрове със скорост, достигаща ураганна сила.

Хаос от верижни катастрофи след снежна буря в Швеция, над 100 души са в болница

Около 40 000 домакинства останаха без ток, а много влакове бяха отменени, каза още TT. Студеното време също така е причинило транспортни проблеми и е наложило да бъдат отменени курсове на фериботи.

Бурята обхвана целия регион, засягайки и Финландия, където силните ветрове нарушиха въздушния трафик и причиниха прекъсвания на електроснабдяването. Прекъсвания бяха отчетени и в Норвегия.

