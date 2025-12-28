Запалени скиори се спуснаха по заснежените склонове на Етна на фона на изригващия през последните дни сицилиански вулкан. Департаментът за гражданска защита на Италия повиши нивото на тревога за кратера от зелено на жълто заради възможността за бърза ескалация на активността му.

Въпреки това ентусиасти не пропуснаха възможността да видят отблизо облаците от вулканична пепел, които се издигат над Етна.

„Преживяването е уникално. Контрастът между изригването, снега и морето точно отдолу е незабравим“, сподели Джузепе, който е дошъл специално, за да се порадва на времето, подходящо за практукуване на любимия му спорт.

Издигайки се на повече от 3300 метра над морското равнище, Етна доминира пейзажа над източната част на остров Сицилия и е под денонощно наблюдение. Честите изригвания на кратера напомнят за мощните сили, които се крият под един от най-активните вулкани в Европа.

Редактор: Станимира Шикова