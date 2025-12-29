Снимка: ЕС
По думите ѝ по време на срещата Тръмп - Зеленски е постигнат добър напредък
Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви след видеоконферентен разговор с президентите на Украйна Володимир Зеленски и на САЩ Доналд Тръмп, заедно с други европейски лидери, че е постигнат напредък в мирните преговори, но са необходими железни гаранции за сигурността на Украйна.
„Европа е готова да продължи да работи с Киев и нашите американски партньори, за да затвърдим този напредък. От първостепенно значение за усилията ни е наличието на железни гаранции за сигурността още от първия ден“, написа Фон дер Лайен в социалната платформа Х.
We had a good, one-hour-long call with @POTUS, President @ZelenskyyUa and several European leaders to discuss their meeting today on peace negotiations.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 28, 2025
There was good progress, which we welcomed.
Europe is ready to keep working with Ukraine and our US partners to consolidate…
Видеоконферентният разговор се проведе след разговор на Тръмп и Зеленски в имението на американския държавен глава във Флорида. Преди това той говори по телефона и с руския си президент Владимир Путин. Планираше да му се обади и след разговора си със Зеленски.Редактор: Цветина Петкова
