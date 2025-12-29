По думите ѝ по време на срещата Тръмп - Зеленски е постигнат добър напредък

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви след видеоконферентен разговор с президентите на Украйна Володимир Зеленски и на САЩ Доналд Тръмп, заедно с други европейски лидери, че е постигнат напредък в мирните преговори, но са необходими железни гаранции за сигурността на Украйна.

„Европа е готова да продължи да работи с Киев и нашите американски партньори, за да затвърдим този напредък. От първостепенно значение за усилията ни е наличието на железни гаранции за сигурността още от първия ден“, написа Фон дер Лайен в социалната платформа Х.

Видеоконферентният разговор се проведе след разговор на Тръмп и Зеленски в имението на американския държавен глава във Флорида. Преди това той говори по телефона и с руския си президент Владимир Путин. Планираше да му се обади и след разговора си със Зеленски.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Габриела Големанска, БТА

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking