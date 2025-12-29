Много преди изрази като „French Girl Chic“ да станат неотменима част от онлайн пазаруването в модни сайтове и визуалните концепции, френската филмова звезда Брижит Бардо създаде шаблона за стил и визия, който тогава беше свеж и вълнуващ. Нейната разрошена руса прическа тип буфан, бикините и капри панталоните сигнализираха за по-непринудено и по-свободно отношение към модата - отхвърляне на формалните, строго закопчани силуети в полза на небрежно „нахвърлян“ външен вид, който се превърна в синоним на 60-те години - бурни, динамични и свързани със секусалната революция.

R.I.P Brigitte Bardot 🤍



During one movie, there was a little goat on set. The owner said hurry up, finish your scene, it’s Sunday, we have to grill it. Brigitte bought the goat & took it to her hotel room. That day in June 1973, age 38, she left cinema to help animals. pic.twitter.com/y5SCXuVZUh — Summer 🌻 (@LadyLeo1976) December 28, 2025

Модният свят бързо прегърна стила на Бардо, подхранен от процъфтяващата следвоенна филмова индустрия, която я направи световна звезда и скоро превърна нейния уникален външен вид в тенденция, която продължава да е част от модата и до днес.

Pablo Picasso and Brigitte Bardot 1956 pic.twitter.com/EBwGTqyzvc — Impressions (@impression_ists) December 29, 2025

„Френският момичешки“ стил е желан от жени по целия свят. Котешката очна линия, деколтетата с открити рамене (често наричани „деколте тип Бардо“), роклите тип babydoll и разрошените прически са част от визията на звезди като Сиена Милър, Кара Делевин, Кейт Мос и други.

Снимка: Кейт Мос, Getty Images

Снимка: Сиена Милър, Getty Images

Всеобхватното наследство на Бардо обаче не е толкова лесно за дефиниране, колкото личният ѝ стил. Макар да беше възхвалявана културна икона, оставила незаличима следа в историята на модата, тя може да се разглежда и като ранен прототип на пин-ъп фигура от ерата на Тръмп.

Политическите ѝ възгледи клоняха силно надясно. През 1992 г. тя се омъжва за Бернар д’Ормал, бивш съветник на Жан-Мари Льо Пен — основател на крайнодясната партия „Национален фронт“ във Франция. Тя е осъждана пет пъти за подбуждане към расова омраза, често насочена към мюсюлманската общност, и публично се отнася пренебрежително към движението #MeToo и феминизма, като предпочита да насочи благотворителните си усилия към правата на животните, а не към тези на жените.

Въпреки консервативните си възгледи, Бардо е възприемана като провокативен талант и често е избирана за скандални роли, като филма, с който пробива - „И Бог създаде жената“ (1956). В него тя играе сексуално освободена тийнейджърка сирак.

The glorious Brigitte Bardot, charming us with the film that made her a star - "And God Created Woman" (1956) pic.twitter.com/qnrDEVndbg — Noirchick In Old Hollywood (@Noirchick1) December 28, 2025

Извън екрана нейните модни избори — дълбоки деколтета, разпиляна коса и голи крака, я утвърждават като „sex kitten” на Франция - термин, създаден специално за Бардо.

brigitte bardot and alain delon, 1968 pic.twitter.com/HxKWrq8r6k — cinesthetic. (@TheCinesthetic) December 28, 2025

Вместо да противоречи на политиката ѝ, нейната чувственост е възприемана като откъсване от благоразумната консервативна естетика. Подобна естетика, кодирана като дясна, днес се олицетворява от знаменитости като Сидни Суини.

Снимка: Сидни Суини на Фестивала в Кан, 2022 г., с рокля, която наподобява на тоалет на Брижит Бардо от 1958 г., Getty Images

Бардо със сигурност не е била „trad wife“ (традиционна съпруга) - тя е била омъжена четири пъти и е предпочитала хедонизма на Кан пред добродетелното домакинство.

Brigitte Bardot: Stunning photos of a timeless French beauty https://t.co/hm7D9BYY6p pic.twitter.com/O7lvOzyBNV — Fascinating (@fasc1nate) March 12, 2025

Но също така е образът, който и класическите съпруги искат да наподобяват понякога.

