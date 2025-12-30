Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро отново е подложен на операция. Този път е заради постоянните пристъпи на хълцане, които той започна да получава, след като преди няколко години, по време на предизборна кампания, беше наръган с нож в областта на стомаха, предаде "Ройтерс".

Новината съобщи съпругата му Мишел Болсонаро. Тя не уточни за какъв вид интервенция става дума.

Преди броени дни Болсонаро беше опериран заради херния.

След покушението срещу него Болсонаро на няколко пъти беше приет в болница заради здравни проблеми, произтичащи именно от тази атака.

Редактор: Ивайла Митева