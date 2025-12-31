Десетки разгневени клиенти се събраха пред банка в Германия, след като стана ясно, че крадци са обрали трезора. Откраднатите пари и ценности от депозитните касети на клиентите са на стойност най-малко 10 милиона евро.

Извършителите пробили дебела бетонна стена в клона на банката в западния град Гелзенкирхен. Обирът бил извършен по време на коледните празници, когато повечето банки са затворени.

Полицията открила дупката, едва след като пожарна аларма се задействала в ранните часове на понеделник. Свидетели съобщили, че видели няколко мъже в събота вечер да носят големи чанти на стълбището на съседен паркинг.

Редактор: Цветина Петкова