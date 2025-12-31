Дронове атакуваха нефтопреработвателната рафинерия в град Туапсе в южния Краснодарски край на Русия, предаде УНИАН.

Ударът е повредил оборудването на рафинерията, едно пристанищно място и пет къщи. Има счупени прозорци в 4 жилищни сгради и в един частен дом. Туапсе, в Краснодарския край, се намира в Югозападна Русия на Черно море, на около 350 километра от най-близките части на континентална Украйна през Азовско море.

Трима загинали, сред тях и 4-годишно дете, при нови руски удари в Украйна

Пожарът в рафинерията е потушен, след като са изгорели приблизително 300 квадратни метра, но местните власти не предоставиха подробности за степента на щетите по оборудването или дали операциите са били спрени. Туапсе е едно от ключовите черноморски пристанища на Русия за петролни продукти, дом на експортно ориентираната рафинерия на "Роснефт", която има капацитет от приблизително 240 000 барела петрол на ден и доставя продукти като суров петрол, мазут и дизел. Пристанището и рафинерията са били многократно атакувани от украински удари с дронове по време на войната.

По-рано бе съобщено, че шест души, сред тях 3 деца, са били ранени при масирана нощна атака срещу Одеса.

Киев обвинява Русия в атаки срещу складове с лекарства

"Сред шестимата ранени са бебе на 7 месеца, осемгодишно момиче и момче на 14 години. Всички ранени в средно и тежко състояние са настанени в болница", посочи представител на властите. При атаката срещу украинския черноморски град са причинени щети по енергийната и логистична инфраструктура, както и по жилищни сгради.

Редактор: Цветина Петкова