Историята, която ще ви разкажем, ни пренася в Йемен. Традиционните йеменски прозорци, изработени от цветно стъкло, бавно изчезват под натиска на модерното строителство. Занаятчии и историци предупреждават, че древното изкуство е намаляло с близо 80% и оцелява, благодарение на малцина, които пазят наследството. За много жители това не е просто архитектурен детайл, а символ на идентичност, история и красота.

Архитектурно наследство на над 4000 години - това са традиционните цветни прозорци на Йемен, известни като "камария". Те обаче биват изместени от модерното строителство, което кара някои местни да се притесняват за бъдещето им.

"С развитието на съвременното производство вече се използват дървени прозорци с дървени арки и алуминий. Това повлия на традиционния йеменски стил на украса на прозорците и доведе до упадък на изработката им", споделя Абдула. В продължение на векове този тип прозорци, инкрустирани с цветно стъкло, били отличителен белег на къщите в градове като Сана. "Надявам се държавните и общинските власти да обърнат внимание на този тип строителство или да задължат собствениците на нови сгради да следват стария стил и да съхраняват народното наследство", призна Мохамед.

Засега традицията се запазва, основно благодарение на собственици на домове, които съзнателно избират да съхранят автентичния облик на сградите си.

"Гордея се с нашето изкуство. То е символ на цивилизация, наследство и автентичност. Това е нещо, което ни отличава от целия свят. Когато посрещам чужденци, те са много впечатлени и ги снимат", каза Акрам.

Според жителите на Йемен това е наследство, което прави страната уникална в световен мащаб.

