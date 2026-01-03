Снимка: iStock, илюстративна; Видео: Telegram






Взривовете бяха чути рано сутринта на фона на напрежението между САЩ и Венецуела
Най-малко седем мощни експлозии със звуци, наподобяващи ниско прелитащи самолети и хеликоптери, са били чути малко след 2:00 ч. сутринта в столицата на Венецуела – Каракас. Според очевидци, цитирани от „Ню Йорк Таймс“, е забелязан гъст дим, издигащ се от голяма военна база, разположена във венецуелската столица. По първоначални данни взривовете са били в южната и източната част на града.
В отговор на инцидентите президентът Николас Мадуро обяви извънредно положение в страната и обвини Съединените щати за нанасянето на военни удари. В официално изявление на Министерството на комуникациите на Венецуела се посочва, че страната категорично заклеймява и отхвърля американската „военна агресия“. От своя страна Белият дом към момента отказва да коментира темата официално.
Видео: Telegram
„Където и когато искат“: Николас Мадуро е отворен за преговори със САЩ
Експлозиите се случват след месеци на заплахи и нарастващо напрежение. Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който разположи военна флотилия в Карибите, неведнъж предупреди, че не изключва военни действия във Венецуела, за да бъде спрян наркотрафикът в региона. Тръмп вече заяви, че дните на венецуелския президент Николас Мадуро са „преброени“.
В началото на тази седмица американският президент съобщи, че Съединените щати са унищожили зона, използвана от плавателни съдове, обвинени в участие в трафик на наркотици. По думите му това е първата американска сухопътна атака на венецуелска територия. Въпреки ескалацията, Николас Мадуро обяви, че остава отворен за преговори със САЩ и има желание да преговаря още този петък, за да избегне по-нататъшна агресия.
Видео: Telegram
Докато Вашингтон обвинява Мадуро в управление на мащабна мрежа за трафик на наркотици, редица анализатори посочват, че САЩ имат по-дълбока адженда в региона. Тя е свързана с геополитическия контрол и огромните петролни залежи на Венецуела, които са най-големите в света. Ситуацията в Каракас продължава да се развива, като тепърва се очакват официални изявления от американска страна.
Кореспондент: Галина ПетроваРедактор: Мария Барабашка
