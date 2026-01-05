Протестиращите земеделци в Гърция заплашват с пълно затваряне на основните пътища и граничните пунктове. След среща край Солун, продължила четири часа, те дадоха на правителството срок до сряда, за да отговори на основните им искания. В противен случай те ще предприемат пълна блокада на пътищата и на граничните пунктове в Гърция в четвъртък и петък.

Гръцките фермери връщат блокадите на граничните пунктове с България

Протестите започнаха в края на ноември заради забавяне на изплащането на земеделските субсидии след корупционен скандал в гръцката Агенция за земеделски плащания. Сега фермерите настояват премиерът Мицотакис да не подписва споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и южноамериканския търговски блок МЕРКОСУР.

Отговорът от властта не закъсня. Извънредна среща в гръцката правителствена резиденция „Максиму“ по повод продължаващите протести на земеделските производители и животновъди се проведе в понеделник сутринта. Съвещанието ръководи премиерът Кириакос Мицотакис, а в него участваха вицепремиерът Костис Хадзидакис и министърът на аграрното развитие и храните Костас Циарас.

Редактор: Цветина Петкова