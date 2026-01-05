Гренландският премиер Йенс-Фредерик Нилсен заяви днес, че иска да възстанови комуникацията със САЩ след изявленията на американския президент Доналд Тръмп за намерението му да постави датската автономна територия под американски флаг, предадоха Франс прес и БТА.

"Ситуацията не е такава, че САЩ могат да завладеят Гренландия. Това не е така. Не трябва да изпадаме в паника. Трябва да възстановим доброто сътрудничество, което имахме“, заяви Нилсен на пресконференция в столицата на Гренландия - Нук.

По-рано гренландският премиер реагира остро на заплахите на Тръмп САЩ да поемат контрол над Гренландия.

Премиерът на Гренландия освен това призова да не се поддават хората на паника, след като Тръмп заяви в последните два дни на няколко пъти, че има намерение да превърне автономната датска територия в американска.

Дания възприема сериозно амбицията на Тръмп да завземе Гренландия

Но гренландският лидер предупреди, че неговото правителство сега ще втвърди тона, защото, както той каза, „ситуацията, в която се намираме не ни удовлетворява“.

Нилсен допълни, че това, че цялата комуникация относно Гренландия минава през медиите и по заобиколен начин вече трябва да престане.

Фредериксен освен това припомни, че Гренландия не може да се сравнява с Венецуела, че „тя е демократична и е такава от много, много години“.

Снимка на Гренландия в цветовете на флага на САЩ предизвика острата реакция на Копенхаген

Тръмп твърди, че САЩ имат нужда от Гренландия заради националната си сигурност и Дания няма да е в състояние да се грижи добре за нея. Пред журналисти в президентския самолет той заяви вчера, че ще се заеме с въпроса за Гренландия след около два месеца, и дори след около 20 дни.

Изказванията на Тръмп от последните два дни бяха остро разкритикувани и от датската премиерка Мете Фредериксен.

