Има научни изследвания и големи международни доклади, направени от институции като World Economic Forum, McKinsey, StartUs Insights и др., които прогнозират какви професии и умения ще бъдат най-търсени от 2026 г. до около 2030 г.

► Световен икономически форум (World Economic Forum — „Future of Jobs Report 2025“)

Този доклад е един от най-цитираните международни прогнози за бъдещето на труда до 2030 г. Основните прогнози и тенденции в него:

1) Мащабни промени в заетостта

Очакват се около 170 милиона нови работни места до 2030 г., създадени от технологичен прогрес, зелена икономика, демография и други глобални тенденции.

92 милиона работни места могат да бъдат изместени от автоматизация и изкуствен интелект — нетен ръст от 78 милиона работни места.

2) Най-търсени умения до 2030 г.

От доклада стават ясни следните ключови умения, които нарастват най-силно:

AI и големи данни (AI & Big Data):

• Мрежи и киберсигурност

• Технологична грамотност

• Креативно мислене и иновации

• Умения за адаптация, гъвкавост, устойчивост

• Лидерство и социално влияние

Тези умения се очаква да бъдат сред най-значимите в следващите години.

3) Сектори и роли с растящо търсене

Някои от изгряващите професии/сектори според допълнителен анализ на WEF:

• Специалисти по big data и AI

• Финтех инженери

• Разработчици на софтуер и приложения

• Специалисти по сигурност и данни

• Роли в устойчивото развитие/зелена икономика

Това съответства с други проучвания, които показват ръст в търсенето на tech, green и социални професии.

► McKinsey Global Institute – „A New Future of Work: The Race to Deploy AI and Raise Skills“

McKinsey също публикува мащабни анализи за пазара на труда до 2030 г., фокусирани върху влиянието на AI, автоматизацията и демографските изменения. Основни заключения са:

1) Промяна в търсенето на професии

Расте търсенето на STEM професии (наука, технологии, инженерство, математика) и здравни специалисти. Намалява обаче търсенето на рутинни административни роли и някои офис позиции, които могат да бъдат автоматизирани.

2) Висок приоритет на умения

McKinsey подчертава, че не само технологични умения, но и социални и емоционални компетенции като критично мислене, комуникация и междуличностни умения, креативност ще станат по-важни. Тези умения са по-трудни за автоматизация и ще останат търсени дори в свят с широка употреба на изкуствен интелект.

Освен големите институционални доклади, академични изследвания също стигат до сходни изводи, че AI води до търсене на допълващи умения. Едно изследване показва, че изкуственият интелект не само заменя определени задачи, но и увеличава търсенето на умения, които допълват технологиите — например дигитална грамотност, умение за работа в екип, устойчивост и др.

3) Skill-based hiring (наемане на база умения)

Друго изследване подчертава, че в бързо променящите се пазари на труда работодателите все повече търсят конкретни умения, а не само формални дипломи — особено в областите на AI и устойчивото развитие. Какво общо показват всички тези източници?

🔹 Технологични умения:

• ИИ (AI), машинно обучение

• Големи данни и анализ на данни

• Цифрова грамотност и киберсигурност

• Софтуерно инженерство и облачни технологии

🔹 Човешки и „меки“ умения (SOFT SKILLS):

• Креативно и критично мислене

• Лидерство и управление на промяната

• Междуличностна комуникация

🔹 „Хибридни“ роли:

Роли, които комбинират техника + човешки умения (пример: специалисти по AI етика, AI бизнес анализатори, дизайнери на UX/UI с креативност + технически умения).

🔹 Възникващи сектори:

• Зелена/устойчива икономика

• Здравеопазване и грижа за възрастни

• Образование и обучение

• Технологични услуги

Международните доклади от WEF, McKinsey и академични изследвания обобщават, че професиите на бъдещето ще бъдат силно повлияни от технологиите, особено от AI, данни и цифрови платформи. Друго заключение е, че уменията ще бъдат ключовият фактор — както технически, така и меки, които позволяват адаптиране към динамичния пазар на труда. Важни ще са и работните роли, които съчетават човешки умения с технологична грамотност. За тях ще има най-стабилно търсене до 2030 г.

Най-търсени професии до 2030 г.

1) Технологични и дигитални роли

Тези професии се очаква да растат най-силно поради цифровата трансформация, AI и автоматизацията.

🔹 Специалисти по изкуствен интелект (AI) – разработка, оптимизация и интеграция на AI системи.

🔹 Data Scientists и специалисти по анализ на данни (Big Data) – обработка на големи масиви данни.

🔹 Киберсигурност експерти – защита на дигитални системи и мрежи.

🔹 Инженери по облачни технологии и софтуерни разработчици – разработка на платформи и приложения.

🔹 AI/Automation инженери и генеративен AI специалисти – работа с автоматизирани системи.

Тези роли са сред технологичните с най-голям ръст на търсене глобално.

2) Здравеопазване и грижа за хората

Този сектор расте поради стареене на населението и нуждите от социални услуги.

🔹 Медицински специалисти – лекари, медицински сестри, здравни техници.

🔹 Професионалисти в социални услуги и психология – социални работници, съветници.

🔹 Специалисти по здравословен начин на живот и превенция – wellness и профилактика.

Здравният сектор ще продължи да генерира значителен ръст на заетостта до 2030 г.

3) „Frontline“ и възстановими роли

Според World Economic Forum тези работни места ще имат голям нетен ръст поради демографски и икономически фактори.

🔹 Работници в логистика и доставки – шофьори, логистични оператори.

🔹 Строителни работници и квалифицирани занаятчии – строителство и инфраструктура.

🔹 Работници в земеделието и хранителната индустрия – фермери, оператори в преработка.

🔹 Персонал в грижа за възрастни и деца – лични асистенти, помощници.

Тези професии може да не изглеждат „високотехнологични“, но ще останат съществено търсени.

4) Роли в зелена икономика и устойчиво развитие

Енергийният преход и климатичните политики ще задействат голямо търсене на:

🔹 Екологични инженери – зелени технологии и инфраструктура.

🔹 Специалисти по възобновяема енергия (соларни, вятърни технологии).

🔹 Експерти по устойчиво развитие и ESG – екологичен мениджмънт.

Зелените роли вървят ръка за ръка със стремежа към нови икономически модели и климатични цели.

5) Утвърдени професии, но с ново съдържание

Някои традиционни роли ще останат търсени с модернизирани умения.

🔹 Учители и обучители – особено с дигитални компетенции.

🔹 Мениджъри и бизнес анализатори с AI/данни компетенции.

🔹 Специалисти по човешки ресурси и развитие на таланти – управление на таланти и обучения.

Ключови умения за 2026–2030 г.

Докладите еднозначно подчертават, че конкурентно предимство ще бъде комбинация от технологични и човешки умения.

Професии/умения, които вероятно ще намалеят:

✔ Рутинни административни и офис роли.

✔ Базови данни и операции, които могат да бъдат автоматизирани.

✔ Някои позиции в счетоводство и стандартни бюрократични задачи.

