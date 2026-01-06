Повече от три седмици граничните пунктове на Гърция са затворени за международен трафик, което на практика блокира движението на стоки и превозни средства. Това заяви в ефира на „Здравей, България“ Йоана Лалова от Европейския транспортен клъстър. По думите ѝ няма ясен график или предварително обявена причина за затварянето, както и информация кога ще бъдат предприети мерки за нормализиране на ситуацията.

Според Лалова проблемът не е само в невъзможността на гръцките власти да се справят със ситуацията, а и във факта, че те също заемат страната на протестиращите фермери. „Тук е необходима активна дипломация и диалог на най-високо ниво с гръцките власти. За съжаление, такава реакция от българска страна липсва, а спешните мерки са наложителни“, подчерта Лалова.

Гръцките земеделци заплашват с пълна блокада на пътища и гранични пунктове в края на седмицата

По данни на транспортния бранш загубите за българските превозвачи възлизат на около 3 милиона и 470 хиляди евро седмично. В момента се обсъждат възможни реципрочни мерки в отговор на продължаващата блокада.

Йоана Лалова настоя министър-председателят на България незабавно да поиска среща с гръцкия си колега, за да бъде намерено решение на кризата. По информация на транспортния сектор се очаква границите с Гърцив да бъдат изцяло затворени в четвъртък и петък, включително и за леки автомобили.

„Държавата трябва да реагира още днес“, категорична е Лалова. Тя припомни, че миналата седмица дори е регистриран смъртен случай, свързан с продължителното чакане по граничните пунктове.

