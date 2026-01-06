В събота сутрин 45 000 домакинства и 20 000 фирми в Югозападен Берлин осъмват без ток. Четири дни по-късно над 31 000 домакинства все още са на тъмно и студено, като се очаква щетите да бъдат отстранени напълно в четвъртък. Причината е пожар на кабелен мост над канала Телтов. Полицията разследва възможен умишлен палеж, извършен от политически екстремисти. С писмо крайнолявата организация „Вулкангрупе" поема отговорност за палежа.

Случаят предизвика силно обществено недоволство. Жители на Берлин изразяват възмущение, че подобна ситуация е възможна в една от най-важните столици на Европа. Много хора бяха принудени да се съберат в специално обособени аварийни приемни и центрове, където получават топла храна и напитки, а част от тях дори нощуват там.

Електрозахранването вече е възстановено в голяма част от болниците и домовете за възрастни хора. Паралелно с това е започнала акция за доставка на термоси и топли напитки за трудноподвижни и уязвими граждани.

Горски пожар избухна до бивш военен полигон край Берлин

Заради кризата много училища в засегнатите райони остават затворени. Като компенсация за учениците местните власти са решили да осигурят безплатен достъп до Берлинския зоопарк.

В писмото си „Вулкангрупе“ твърди, че прекъсванията на електрозахранването не били пряка цел на действията им, а са насочени срещу индустрията за изкопаеми горива. Организацията определя палежа като „акт на самозащита и международна солидарност“ с всички, които защитават „Земята и живота“. Според авторите на писмото добивът на изкопаеми горива може да бъде спрян, а подобни действия имат решаващ принос за тази цел.

Повече гледайте във видеото.