Сняг и лед продължават да нарушават въздушния и жп трафик в Нидерландия. Движението на всички влакове във вторник е спряно и стотици полети са отменени.

Нидерландската железопътна компания NS заяви, че влаковете няма да се движат заради проблеми, причинени от сняг и температури под нулата.

Летище „Схипхол“ отмени 450 полета заради тежки метеорологични условия в Амстердам

На летище "Схипхол" в Амстердам авиокомпанията KLM отмени около 300 полета за вторник, тъй като зимата парализира трафика на един от основните транзитни центрове в Европа за пети пореден ден.

Редактор: Цветина Петкова