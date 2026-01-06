Германски съдия е осъден да плати глоба 7000 евро за сексуален тормоз над колежка по време на работа. Решението е на Окръжния съд в северозападния град Оснабрюк, съобщава агенция ДПА, цитирана от БТА.

Съдът е приел, че 44-годишният магистрат от окръг Щайнфурт е направил два опита да целуне своя колежка по устата без нейното съгласие. В мотивите си магистратите посочват, че жененият съдия, баща и временно отстранен от длъжност, е използвал изградения си с години авторитет като председател на наказателен състав, за да „задоволява сексуалните си нужди“.

По време на процеса прокуратурата представи и допълнителни обвинения, включително за заснемане на колежки в три отделни случая и други прояви на сексуален тормоз. Държавното обвинение настояваше за присъда от 16 месеца лишаване от свобода, докато защитата поиска пълно оправдаване. Според съдебното решение съдията е имал или е направил опит да установи интимни отношения с най-малко пет колежки.

Присъдата може да бъде обжалвана в срок от една седмица.

Редактор: Ралица Атанасова