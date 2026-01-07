Млад мъж загина, а четирима бяха ранени при тежка катастрофа край Велико Търново. Пътният инцидент е станал на изхода на града към Прохода на Републиката. По неофициална информация три автомобила са се ударили по време на организиран дрифт.

Пострадалите са настанени в областната болница с фрактури и гръдни травми. Причините за трагедията се изясняват, а по случая е образувано досъдебно производство под наблюдението на окръжната прокуратура.

Иван Иванов от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България категорично изключи възможността причината да е било дрифт - тъй като е невъзможен при кола с предно предаване. "Дрифтът е контролирано приплъзване на автомобила, което става при автомобили със задно предаване. Все още не е ясно дали е имало превишаване на допустимата скорост, но дори да са се движили с 50 км/ч, сблъсквайки се челно щетите ще са огромни. В участъка ограничението е именно 50, а изпреварването е забранено - маркировката е непрекъсната, а в средата има и червена линия, за по-добра видимост. Ако такова е било направено, то значи, че водачът е имал неправилна преценка спрямо пътните условия. Пътят е мокър, има и мъгла, идеални условия за образуване на "черен лед", обобщи Иванов.

По думите му има наистина подготвени шофьори, но неправилното изпреварване или преминаването на червен светофар са нарушения на правилата, което е предпоставка за пътни инциденти. "Според мен не става дума за гонка, защото при това положение трябваше да има превишена скорост от две коли. Най-вероятно е било човешка грешка - неправилно изпреварване и неспазена дистанция - тя трябва да е 3-4 секунди повече заради по-рисковите условия на пътя", предположи експертът.

В споменатия участък пътни инциденти за седмица са взели три жертви. Иван Иванов апелира водачите да използват неизносени зимни гуми.

