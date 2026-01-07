Специални части на Съединените щати, подпомогнати от британски военни, са заловили танкер, плаващ под руски флаг, във водите край Исландия. Операцията е част от по-широки усилия на Вашингтон за спиране на превоза на енергийни суровини, попадащи под американски санкции.

Москва реагира остро на действията на САЩ, като заяви, че задържането на танкера в Атлантическия океан представлява нарушение на международното морско право. Руското външно министерство обяви във вторник, че следи ситуацията „с тревога“, съобщи държавната агенция РИА.

Плавателният съд, известен до скоро като Bella 1, а впоследствие преименуван на Marinera, е бил проследяван от американските военни в продължение на седмици. Според информацията танкерът е опитал да пробие частичната блокада около Венецуела с цел да натовари суров петрол, въпреки наложените от САЩ санкции. В момента на задържането корабът е бил празен.

Още през декември екипажът е отблъснал опит на американската брегова охрана да се качи на борда. Малко след това моряците са изрисували руски флаг върху корпуса на кораба, а впоследствие той е бил вписан в руския корабен регистър.

По-рано Русия е изпратила подводница и военен кораб, за да посрещнат и ескортират танкера, докато той е бил преследван от американските сили в Атлантическия океан. Според трима американски представители, цитирани от Wall Street Journal, Москва е поискала от Вашингтон да прекрати операцията по преследване на кораба край Венецуела.

Експерти посочват, че Русия е все по-притеснена от засилените действия на САЩ срещу танкери, превозващи санкциониран петрол по света. Междувременно Южното командване на въоръжените сили на САЩ заяви в публикация в социалните мрежи, че е готово „да се противопостави на кораби, обект на санкции, преминаващи през този регион“.

Редактор: Станимира Шикова